Наоми Кэмпбелл. Фото: Сплетник

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Ракурс

Наоми Кэмпбелл родила ребенка в 50 лет. Британская супермодель опубликовала трогательное фото со своей новорожденной дочерью в милом платье с цветочным узором.

На кадре Кэмпбелл держит ступни девочки в руках. Соответствующий пост появился на странице в Instagram модели.

Маленькое благословение выбрало меня в качестве своей матери. Я горжусь, что в моей жизни появилась эта прекрасная душа. В мире нет более великой любви, — написала топ-модель 1990-х годов.

При этом Наоми Кэмпбелл не уточнила, как именно малышка появилась на свет. Западные СМИ предполагают, что модель прибегла к услугам суррогатной матери, поскольку о беременности Наоми Кэмпбелл в прессе не сообщалось, а в начале апреля 2021 года она появлялась на одном из показов без единого намека на округлившийся живот.





Наоми Кэмпбелл — британская супермодель, киноактриса и певица афроямайского и китайско-ямайского происхождения. Известно, что родившаяся дочка стала первым ребенком модели. На данный момент она не состоит в браке.

Напомним, ранее мы сообщали, что Наоми Кэмпбелл вынуждена будет идти в суд, поскольку российский бизнесмен Владислав Доронин хочет отсудить у нее свои подарки. Миллиардер подал в суд Нью-Йорка иск к своей бывшей. Доронин утверждает, что модель отказывается возвращать ему недвижимость. Также, по словам россиянина, звезда не хочет отдавать ему деньги, которые брала в долг.