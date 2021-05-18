Доброволец Леонид Чемоданов. Кадр из документального фильма «Добровольцы Божьей Четы»

https://racurs.ua/n154811-dobrovolca-iz-rossii-zaderjali-v-jitomire-on-zaschischal-dap.html

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Доброволец ДУК «Правый сектор» Леонид Чемоданов, который защищал от российско-террористических войск Донецкий аэропорт и поселок Пески, задержан правоохранителями в Житомире.

Чемоданов (позывной Зеленый) осужден в Российской Федерации и находится в международном розыске по линии Интерпола. Украинские власти не планируют выдавать добровольца России. Об этом 18 мая сообщил изданию LIGA.net собеседник в руководстве Министерства внутренних дел.

Отмечается, что Чемоданова задержали сегодня в рамках дела о незаконном хранении группой лиц оружия и боеприпасов. Следствие считает, что доброволец незаконно хранил в одном из гаражей Житомира привезенные из зоны АТО/ООС оружие и боеприпасы.

Также представитель МВД отметил, что в ходе обысков в доме задержанного изъяли пистолет, вид на жительство и паспорт гражданина России. Экспертиза установила, что в документе было переклеено фото.

Источник добавил, что у Чемоданова взяли образцы ДНК и отпечатки пальцев. Они совпали с отпечатками из базы Интерпола, которые принадлежат Алексею Петрову — гражданину России, осужденному в РФ в 2009 году за разбой. Петров находился в международном розыске с 3 марта 2021 года.

Собеседник заверил, что задержанного «никто никуда не выдает». Сейчас решается вопрос о его временном аресте.

Напомним, в апреле на Житомирщине контрразведка разоблачила агента Федеральной службы безопасности России — местный житель за деньги московских кураторов собирал разведывательные данные о военных частях региона.

Источник: LIGA.net