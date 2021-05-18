Доброволець Леонід Чемоданов. Кадр із документального фільму «Добровольці Божої Чоти»

https://racurs.ua/ua/n154811-dobrovolcya-z-rosiyi-zatrymaly-v-jytomyri-vin-zahyschav-dap.html

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Доброволець ДУК «Правий сектор» Леонід Чемоданов, який захищав від російсько-терористичних військ Донецький аеропорт та селище Піски, затриманий правоохоронцями в Житомирі.

Чемоданов (позивний Зелений) засуджений в Російській Федерації й знаходиться в міжнародному розшуку по лінії Інтерполу. Українська влада не планує видавати добровольця Росії. Про це 18 травня повідомив виданню LIGA.net співрозмовник у керівництві Міністерства внутрішніх справ.

Зазначається, що Чемоданова затримали сьогодні в рамках справи про незаконне зберігання групою осіб зброї та боєприпасів. Слідство вважає, що доброволець незаконно зберігав в одному з гаражів Житомира привезені із зони АТО/ООС зброю і боєприпаси.

Також представник МВС відзначив, що в ході обшуків в оселі затриманого вилучили пістолет, посвідку на проживання та паспорт громадянина Росії. Експертиза встановила, що в документі було переклеєне фото.

Джерело додало, що в Чемоданова взяли зразки ДНК та відбитки пальців. Вони збіглися з відбитками з бази Інтерполу, які належать Олексію Петрову — громадянину Росії, засудженому в РФ в 2009 році за розбій. Петров перебував в міжнародному розшуку з 3 березня 2021 року.

Співрозмовник запевнив, що затриманого «ніхто нікуди не видає". Зараз вирішується питання про його тимчасовий арешт.

Нагадаємо, у квітні на Житомирщині контррозвідка викрила агента Федеральної служби безпеки Росії — місцевий житель за гроші московських кураторів збирав розвідувальні дані про військові частини регіону.

Джерело: LIGA.net