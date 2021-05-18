Байден і Путін. Фото: Коммерсант

https://racurs.ua/ua/n154810-zustrich-baydena-i-putina-blinken-nazvav-mojlyvu-datu.html

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Зустріч Байдена і Путіна, лідерів США та Росії, запланували на найближчі тижні. У США розраховують, що саміт очільників держав послугує можливістю обговорювати питання обличчям до обличчя.

Президенти зустрінуться на території однієї з країн Європи. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час прес-конференії в Рейк’явіку.

Як ви знаєте, є пропозиція про зустріч президентів Байдена й Путіна. Ми очікуємо, що це станеться в наступні тижні. Я вважаю важливою можливість обговорювати знову питання обличчям до обличчя, — зазначив Блінкен.

До цього президент США Джо Байден заявив, що сподівається й чекає зустрічі з Володимиром Путіним у червні. У першій половині місяця лідер США запланував першу закордонну поїздку як президента США — він відвідає Велику Британію й Бельгію.

Натомість помічник президента Російської Федерації Юрій Ушаков повідомив, що саміт Путіна й Байдена може відбутися в червні, та додав, що вже є конкретні дати. Серед потенційних місць зустрічі президентів наразі називають Рейк’явік, Прагу, Любляну й Баку.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що зустріч Джо Байдена та Володимира Путіна, президентів США та Росії, стала б вагомим кроком у деескалації конфлікту та поліпшенні відносин між Вашингтоном і Москвою.