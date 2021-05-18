Будівля SEG Plaza в Китаї. Фото: visitchina.ru

https://racurs.ua/ua/n154809-hmarochos-u-kytayi-nahylyvsya-nabik-ludy-rozbigalysya-v-panici-video.html

Ракурс

Хмарочос у китайському Шеньчжені нахилився набік і спровокував паніку серед місцевого населення.

Інцидент трапився 18 травня близько 13.00 за місцевим часом. В центрі міста Будівля SEG Plaza висотою близько 300 м опинилася під нахилом. На вулиці крен будівлі було видно неозброєним оком. Люди в паніці стали покидати хмарочос та бігли подалі. Про це повідомляє France 24.

Після раптовою евакуації будівлю закрили, а рух біля хмарочоса перекрили. Про постраждалих поки не повідомляли. Причину нахилу будівлі з’ясовує місцева влада. Рятувальні служби повідомили, що землетрусів в районі міста не фіксували, швидкість вітру також не була занадто високою. За інформацією китайського інженера Лу Цзяньсіна, крен міг бути викликаний випадковим збігом частот.

Як відомо, 73-поверхова будівля SEG Plaza була побудована в 2000 році. У хмарочосі розташовуються різні офіси, в першу чергу компаній, що займаються електронікою.

Нагадаємо, в Об'єднаних Арабських Еміратах підірвали комплекс будівель Mena Plaza Tower, максимальна висота в яких становила 144 поверхи. Вибух потрапив до Книги рекордів Гіннесса, як найбезпечніший контрольований вибух у світі.

Джерело: France 24