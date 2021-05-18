Здание SEG Plaza в Китае. Фото: visitchina.ru

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Ракурс

Небоскреб в китайском Шэньчжэне наклонился набок и спровоцировал панику среди местного населения.

Инцидент произошел 18 мая около 13.00 по местному времени. В центре города здание SEG Plaza высотой около 300 м оказалось под наклоном. На улице крен здания был виден невооруженным глазом. Люди в панике стали покидать небоскреб и бежали подальше. Об этом сообщает France 24.

После внезапной эвакуации здание закрыли, а движение возле небоскреба перекрыли. О пострадавших пока не сообщали. Причину наклона здания выясняют местные власти. Спасательные службы сообщили, что землетрясений в районе города не фиксировали, скорость ветра также не была слишком высокой. По информации китайского инженера Лу Цзяньсина, крен мог быть вызван случайным совпадением частот.

Как известно, 73-этажное здание SEG Plaza было построено в 2000 году. В небоскребе располагаются различные офисы, в первую очередь компаний, занимающихся электроникой.

Напомним, в Объединенных Арабских Эмиратах взорвали комплекс зданий Mena Plaza Tower, максимальная высота в которых составляла 144 этажа. Взрыв попал в Книгу рекордов Гиннесса, как самый безопасный контролируемый взрыв в мире.

Источник: France 24