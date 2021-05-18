Байден и Путин. Фото: Коммерсант

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Встреча Байдена и Путина, лидеров США и России, запланирована на ближайшие недели. В США рассчитывают, что саммит глав государств послужит возможностью обсудить вопросы лицом к лицу.

Президенты встретятся на территории одной из стран Европы. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции в Рейкьявике.

Как вы знаете, есть предложение о встрече президентов Байдена и Путина. Мы ожидаем, что это произойдет в последующие недели. Я считаю важной возможность обсуждать снова вопросы лицом к лицу, — отметил Блинкен.

До этого президент США Джо Байден заявил, что надеется и ждет встречи с Владимиром Путиным в июне. В первой половине месяца лидер США запланировал первую зарубежную поездку в качестве президента — он посетит Великобританию и Бельгию.

В то же время помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков сообщил, что саммит Путина и Байдена может произойти в июне, и добавил, что уже есть конкретные даты. Среди потенциальных мест встречи президентов рассматривают Рейкьявик, Прагу, Любляну и Баку.

Напомним, ранее мы сообщали, что встреча Джо Байдена и Владимира Путина, президентов США и России, стала бы весомым шагом в деэскалации конфликта и улучшении отношений между Вашингтоном и Москвой.