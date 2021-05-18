Наомі Кемпбелл. Фото: Сплетник

https://racurs.ua/ua/n154812-naomi-kempbell-narodyla-v-50-rokiv-foto.html

Ракурс

Наомі Кемпбелл народила дитину в 50 років. Британська супермодель опублікувала зворушливе фото зі своєю новонародженою донькою в милій сукні з квітковим візерунком.

На кадрі Кемпбелл тримає ступні дівчинки в руках. Відповідний пост з’явився на сторінці в Instagram моделі.

Маленьке благословення обрало мене як свою матір. Я пишаюся, що в моєму житті з’явилася ця прекрасна душа. У світі немає більшої любові, — написала топ-модель 1990-х років.



Водночас Наомі Кемпбелл не уточнила, як саме малятко з’явилося на світ. Західні ЗМІ припускають, що модель вдалася до послуг сурогатної матері, оскільки про вагітність Наомі Кемпбелл в пресі не повідомлялося, а на початку квітня 2021 року вона з’являлася на одному з показів без жодного натяку на кругленький живіт.



Наомі Кемпбелл — британська супермодель, кіноактриса і співачка афро-ямайського і китайсько-ямайського походження. Відомо, що новонароджена донька стала першою дитиною моделі. На цей час вона не перебуває в шлюбі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Наомі Кемпбелл змушена буде йти в суд, оскільки російський бізнесмен Владислав Доронін хоче відсудити у неї свої подарунки. Мільярдер подав до суду Нью-Йорка позов до своєї колишньої. Доронін стверджує, що модель відмовляється повертати йому нерухомість. Також, за словами росіянина, зірка не хоче віддавати йому гроші, які брала в борг.