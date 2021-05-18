Рада розглянула відставку ключових міністрів уряду Шмигаля, фото — Гордон

https://racurs.ua/ua/n154793-rada-rozglyanula-vidstavku-kluchovyh-ministriv-uryadu-shmygalya.html

Ракурс

Верховна Рада 18 травня зібралася на позачергове засідання. Парламент розглянув заяви про відставку міністра інфраструктури Владислава Криклія та економіки Ігоря Петрашка.

Минулого тижня вони подали заяви про звільнення за власним бажанням.

Рада заслухала їхні звіти і схвалила відставку. За звільнення Криклія проголосували 284 нардепа, Петрашка — 280.

Криклій очолював міністерство 20 місяців, Петрашко прийшов в Мінекономіки на заміну Тимофію Милованову у квітні 2020 року.

17 травня фракція «Слуга народу» затвердила кандидатури на вже вакантні посади. Замість Криклія Мінінфраструктури пропонують керувати Олександру Кубракову, замість Петрашка міністром економіки-першим віце-прем'єр-міністром може стати Олексій Любченко.

В Офісі президента України було декілька претензій до роботи Криклія та Петрашка.

Радник глави ОП з антикризових комунікацій Михайло Подоляк заявив, що Міністерство інфраструктури допускало прорахунки в управлінні галуззю, в тому числі у сфері залізничного транспорту, а також неодноразово потрапляло в скандали.

У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, на думку ОП, відчувався «дефіцит ініціатив», наприклад, щодо захисту української промисловості та підприємців під час коронакризи, а також брак комунікації з боку міністра.