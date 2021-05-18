Окупанти обстріляли позиції ЗСУ з мінометів. Фото: ki.ill.in.ua

https://racurs.ua/ua/n154816-okupanty-obstrilyaly-pozyciyi-zsu-iz-jytlovyh-rayoniv-donecka-karta.html

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Російські окупанти на Донбасі продовжують обстрілювати позиції підрозділів Збройних сил України.

Кремлівські найманці ведуть вогонь з житлових кварталів населених пунктів на тимчасово окупованій території України. Таким чином ворог порушує норми Міжнародного гуманітарного права, наражають на небезпеку мирних мешканців та несуть загрозу руйнування критичних об'єктів інфраструктури. Про це 18 травня повідомив прес-центр штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

Зазначається, що 17 травня незаконні збройні формування обстріляли позицій підрозділів української армії у районі населеного пункту Піски. Окупанти гатили з мінометів калібру 82 та 120 мм безпосередньо з житлових кварталів Донецька та його передмістя.

Встановлено, що бойовики облаштували позиції на майданчиках та в дворах поруч із житловими будинками. Крім того, один з мінометів розташували у безпосередній близькості від Донецької міської клінічної лікарні № 21. Таким чином ворог провокував підрозділи ООС на відкриття вогню у відповідь.

Також маріонетки Кремля розповсюджували фейки про «обстріли» з боку українських військових.

Нагадаємо, 16 травня бойовики обстріляли околиці Катеринівки з реактивного піхотного вогнемета. Такі вогнемети перебували на озброєнні російської армії та застосовувалися під час чеченських воєн, спецоперацій в Дагестані та Інгушетії.