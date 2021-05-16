Війна на Донбасі — окупанти обстріляли з вогнеметів Катеринівку (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n154687-viyna-na-donbasi-okupanty-obstrilyaly-z-vognemetiv-katerynivku-foto.htmlРакурс
Війна на Донбасі триває, окупанти продовжують порушувати мінські домовленості.
Бойовики обстріляли околиці Катеринівки з реактивного піхотного вогнемета. В результаті ворожого обстрілу ніхто не постраждав, інформує прес-штаб ООС.
Зазначається, що такі вогнемети перебували на озброєнні російської армії та застосовувалися під час чеченських воєн, спецоперацій в Дагестані та Інгушетії, а тепер і в Україні.
Цей випадок є ще одним черговим свідченням відкритого постачання РФ озброєння та військової техніки на територію ОРДЛО з метою ескалації конфлікту, — йдеться в повідомленні.
Про обстріл бойовиків та порушення мінських домовленостей було поінформовано СММ ОБСЄ.
Нагадаємо, кладовище в окупованому місті Перевальськ у Луганській області знищили російсько-окупаційні війська. Військова техніка незаконних воєнізованих формувань фейкової Луганської народної республіки проїхала по кладовищу й зруйнувала могили.