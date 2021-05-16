Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Война на Донбассе – оккупанты обстреляли из огнеметов Катериновку. Фото: Фейсбук

Война на Донбассе — оккупанты обстреляли из огнеметов Катериновку (ФОТО)

16 мая 2021, 16:43
999

Война на Донбассе продолжается, оккупанты и дальше нарушают минские договоренности.

Боевики обстреляли окрестности Катериновки из реактивного пехотного огнемета. В результате вражеского обстрела никто не пострадал, сообщает пресс-штаб ООС.

Отмечается, что такие огнеметы находились на вооружении российской армии и применялись во время чеченских войн, спецопераций в Дагестане и Ингушетии, а теперь и в Украине.

Этот случай является еще одним очередным свидетельством открытого поставки РФ вооружения и военной техники на территорию ОРДЛО с целью эскалации конфликта, — говорится в сообщении.

Об обстреле боевиков и нарушениях минских договоренностей было проинформировано СММ ОБСЕ.


Напомним, кладбище в оккупированном городе Перевальск в Луганской области уничтожили российско-оккупационные войска. Военная техника незаконных военизированных формирований фейковой Луганской народной республики проехала по кладбищу и разрушила могилы.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров