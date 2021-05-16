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Ракурс
Ради видео для TikTok школьницы сожгли ферму в России. Фото: ferra.ru

Ради видео для TikTok школьницы сожгли ферму в России

16 мая 2021, 16:10
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Чтобы снять видеоролик для соцсети TikTok (ТикТок), две школьницы в России сожгли целую ферму.

Девушки решили записать яркое видео, чтобы собрать побольше просмотров для своего канала в соцсети, сообщают российские СМИ.

Они увидели возле фермы 200 тонн соломы и начали поджигать соломинки, а затем тушить их. Все это девушки снимали на телефон.


Но при этих играх вспыхнула солома в скирдах, и пламя потушить не удалось. Школьницы испугались и убежали.

Имущество фермы, где не было животных, сгорело. Ущерб составил 150 тыс. рублей. Лиц, причастных к поджогу, установил участковый. Сотрудники правоохранительных органов провели с родителями девочек разъяснительные беседы.

Источник: Ракурс


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