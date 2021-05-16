Ради видео для TikTok школьницы сожгли ферму в России. Фото: ferra.ru

https://racurs.ua/n154686-radi-video-dlya-tiktok-shkolnicy-sojgli-fermu-v-rossii.html

Ракурс

Чтобы снять видеоролик для соцсети TikTok (ТикТок), две школьницы в России сожгли целую ферму.

Девушки решили записать яркое видео, чтобы собрать побольше просмотров для своего канала в соцсети, сообщают российские СМИ.

Они увидели возле фермы 200 тонн соломы и начали поджигать соломинки, а затем тушить их. Все это девушки снимали на телефон.

Но при этих играх вспыхнула солома в скирдах, и пламя потушить не удалось. Школьницы испугались и убежали.

Имущество фермы, где не было животных, сгорело. Ущерб составил 150 тыс. рублей. Лиц, причастных к поджогу, установил участковый. Сотрудники правоохранительных органов провели с родителями девочек разъяснительные беседы.