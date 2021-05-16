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Ради видео для TikTok школьницы сожгли ферму в России. Фото: ferra.ru
Ради видео для TikTok школьницы сожгли ферму в Россииhttps://racurs.ua/n154686-radi-video-dlya-tiktok-shkolnicy-sojgli-fermu-v-rossii.htmlРакурс
Чтобы снять видеоролик для соцсети TikTok (ТикТок), две школьницы в России сожгли целую ферму.
Девушки решили записать яркое видео, чтобы собрать побольше просмотров для своего канала в соцсети, сообщают российские СМИ.
Они увидели возле фермы 200 тонн соломы и начали поджигать соломинки, а затем тушить их. Все это девушки снимали на телефон.
Но при этих играх вспыхнула солома в скирдах, и пламя потушить не удалось. Школьницы испугались и убежали.
Имущество фермы, где не было животных, сгорело. Ущерб составил 150 тыс. рублей. Лиц, причастных к поджогу, установил участковый. Сотрудники правоохранительных органов провели с родителями девочек разъяснительные беседы.
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