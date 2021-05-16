Действующий вулкан выставили на продажу в Исландии. Фото: AP

https://racurs.ua/n154685-deystvuuschiy-vulkan-vystavili-na-prodaju-v-islandii.html

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Действующий вулкан решила продать исландская семья и уже нашла потенциальных покупателей.

Семья, владеющая землей, на которой в конце марта активизировался вулкан Фаградальсфьядль, решила продать этот участок. Теперь это место может стать популярной туристической достопримечательностью, пишет Bloomberg.

Совладелица земельного участка сообщила, что уже получила два предложения от потенциальных покупателей. Они говорят, что заинтересованы в туристическом развитии.

Специалисты прогнозируют, что этот вулкан может оставаться активным в течение многих лет. После его пробуждения землевладельцы связались с властью, чтобы обеспечить доступ к новому популярного туристического места.

В Исландии законы позволяют землевладельцам требовать плату за вход на свою частную территорию, даже если на ней есть выдающиеся природные достопримечательности. Однако премьер-министр страны Катрин Якобсдоттир сообщила, что хотя государство не планирует покупать землю, но новым владельцам не позволят ограничивать доступ общественности к участку.

Напомним, ранее мы сообщали, что вулкан в Исландии взорвался гигантским столбом лавы — вулкан Фаградальсфьядль течение 10 минут выбрасывал огромные фонтаны раскаленных горных пород. Извержение считается самым масштабным с момента активизации вулкана 19 марта.

Источник: Bloomberg