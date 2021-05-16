Діючий вулкан виставили на продаж в Ісландії. Фото: AP

https://racurs.ua/ua/n154685-diuchyy-vulkan-vystavyly-na-prodaj-v-islandiyi.html

Ракурс

Діючий вулкан вирішила продати ісландська родина і вже знайшла потенційних покупців.

Сім’я, яка володіє землею, на якій наприкінці березня активізувався вулкан Фаградальсф’ядль, вирішила цю ділянку продати. Протягом останніх двох місяців це місце стало популярним серед туристів, пише Bloomberg.

Співвласниця земельної ділянки повідомила, що вже отримала дві пропозиції від потенційних покупців. Вони кажуть, що зацікавлені у розвитку цього місця для туризму.

Фахівці прогнозують, що цей вулкан може залишатися активним протягом багатьох років. Після його пробудження землевласники зв’язалися з владою, щоб забезпечити доступ до нового популярного туристичного місця.

В Ісландії закони дозволяють землевласникам вимагати платню за вхід на свою приватну територію, навіть якщо на ній є визначні природні пам’ятки. Однак прем'єр-міністр країни Катрін Якобсдоттір повідомила, що хоч держава не планує купувати землю, але новим власникам не дозволять обмежувати доступ громадськості до ділянки.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, вулкан в Ісландії вибухнув гігантським стовпом лави — вулкан Фаградальсф’ядль впродовж 10 хвилин викидав величезні фонтани розпечених гірських порід. Виверження вважається наймасштабнішим з моменту активізації вулкану цьогоріч 19 березня.

Джерело: Bloomberg