Заради відео для TikTok школярки спалили ферму в Росії. Фото: ferra.ru

https://racurs.ua/ua/n154686-zarady-video-dlya-tiktok-shkolyarky-spalyly-fermu-v-rosiyi.html

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Щоб зняти відеоролик для соцмережі TikTok (ТікТок), дві школярки в Росії спалили цілу ферму.

Дівчата вирішили записати яскраве відео, щоб зібрати перегляди для свого каналу в соцмережі, повідомляють російські ЗМІ.

Вони побачили біля ферми 200 тонн соломи та почали підпалювати соломинки, а потім гасити їх. Все це дівчата знімали на телефон.

Але при цих іграх спалахнула солома в скиртах, і полум’я загасити не вдалося. Школярки злякалися і втекли.

Майно ферми, де не було тварин, згоріло. Збиток склав 150 тис. рублів. Осіб, причетних до підпалу, встановив дільничний. Співробітники правоохоронних органів провели з батьками дівчаток роз’яснювальні бесіди.