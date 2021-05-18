До осени не будет новых кадровых перестановок в Кабмине. Фото: akcenty.com.ua

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Кадровые изменения в Кабинете министров Украины до осени 2021 года не запланированы.

При этом может смениться руководство некоторых крупных государственных компаний. Об этом 18 мая журналистам в Верховной Раде заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

По состоянию на сейчас, я скажу, что мой прогноз — до осени не будет никаких министерских изменений. Могут быть какие-то кадровые изменения в крупных предприятиях, но в министерствах я не прогнозирую, — отметил он, но не сказал, на каких именно государственных предприятиях будут кадровые перестановки.

Напомним, 18 мая на внеочередном заседании Верховной Рады 292 голосами уволили с должности министра здравоохранения Максима Степанова. Также парламент рассмотрел заявления об отставке министра инфраструктуры Владислава Криклия и экономики Игоря Петрашко.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, новому главе Минздрава поставят жесткие дедлайны в выполнении задач, которые не успел выполнить Степанов. Их нужно будет выполнить как можно быстрее.