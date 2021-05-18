Вы просто стрелочник, министр здравоохранения! — почему снимают «надоедливого» Степанова

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Ракурс

История, когда многие медики поддерживают действующего министра здравоохранения, а политики пытаются его снять, выглядит по меньшей мере странно. Причем именно те медики, которые лучше политиков понимают, что нужно делать во время пандемии.

Сегодня, 18 мая, Верховная Рада собралась на внеочередное заседание, где рассмотрят вопросы об отставке нескольких министров, в том числе и главы Минздрава Максима Степанова. Интересно, что накануне парламентский комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования не поддержал проект представления премьера Дениса Шмыгаля об отставке министра здравоохранения, оставив этот вопрос на рассмотрение зала.

Основная причина грядущего увольнения — неудовлетворительные темпы вакцинации и срыв поставок вакцин. Неофициальная была озвучена в СМИ: министр здравоохранения слишком упорно выбивал средства на повышение зарплат медикам и закупку антиковидных вакцин. Это и стало главной причиной недовольства «некоторых людей в правительстве» нынешним главой Минздрава.

На моей памяти, пожалуй, это первый министр, который, сев в «проклятое» кресло главы Минздрава, взял на себя смелость открыто критиковать бюджет на медицину, требовать его увеличения. А также громко ратовать за повышение зарплат всем медикам, находящимся на передовой борьбы с коронавирусом.

«Обращаюсь к народным депутатам: избавьтесь, наконец, от своей инфантильности. Хватит уже думать: «А может, обойдется?». На этот раз не обойдется. Необходимо понять реальность и возможные последствия при принятии таких цифр финансирования медицины. Медицинская система Украины — и это не какие-то страшилки от меня — под угрозой существования», — заявил Степанов на брифинге 15 декабря 2020 года, накануне голосования за бюджет-2021.

Увы, медицине привычно отвели роль падчерицы. Бюджет, который не мог решить проблемы с низкими зарплатами медиков и необходимостью массовой закупки вакцин от COVID-19 в 2021 году, был все-таки проголосован. И это во время пандемии! Видимо, медики — самые ненужные люди в нашей стране, ведь именно на них средств из бюджета постоянно не хватает.

На вопрос, считает ли премьер-министр бюджет Минздрава достаточным для борьбы с пандемией, присутствующий на вчерашнем заседании комитета по вопросам здоровья нации Денис Шмыгаль ответил: «Мы имеем в Украине тот бюджет, который имеем. Это налоги и сборы, которые платят наши люди в нашем государстве. По мере необходимости депутаты были готовы добавить средства, что и было сделано: 6,5 млрд грн было добавлено перераспределением бюджета».

Да, добавлено было, но время-то упущено. Постановление правительства о перераспределении средств вышло 14 апреля 2021 года. На кампанию по вакцинации в Украине изначально Минздрав просил выделить из госбюджета 15,1 млрд грн, однако бросили около 4 млрд, которые к апрелю уже потратили. Чтобы выкрутиться, 6,5 млрд грн «одолжили» из программы госгарантий медицинского обслуживания населения. Действовать следовало быстро, ведь на изменения в закон о госбюджете-2021 ушло бы больше времени.

Вакцинация буксует: кто в ответе?

COVID-вакцины во время пандемии — вещь не коммерческая, а геополитическая, ведь продают вакцины только правительствам.

«В большинстве стран мира премьер-министр является руководителем штаба, который занимается ведением переговоров по поводу закупки вакцин. Есть ряд европейских стран, где штабы не справились — существуют большие задержки с поставками вакцин. Несколько премьер-министров написали заявление на увольнение. С кем конкретно из поставщиков вы вели переговоры?» — прозвучал вопрос к премьер-министру на заседании профильного комитета ВР.

«С самого начала мы распределили наши обязанности следующим образом. Президент вел переговоры с президентами стран, где производятся вакцины, а также непосредственно с руководителями компаний, в частности Pfizer, CoviShield... Мое участие — проведение переговоров с премьер-министрами. Я неоднократно проводил переговоры со странами, где находится производство. Министр здравоохранения и его заместители проводили переговоры непосредственно с производителями вакцин», — ответил Шмыгаль.

Достаточно ли у министра здравоохранения полномочий, дипломатических контактов для такой архисложной задачи, как закупка вакцин во время бушующей пандемии? Безусловно, нет. Как тут не вспомнить Израиль. В то время как многим странам приходится стоять в очереди за вакцинами, Израиль обеспечил своих граждан достаточным количеством иммунобиологических препаратов. Как стране это удалось? Власти Израиля были крайне упорными в переговорах с производителем Pfizer/BioNTech. Говорят, премьер-министр Биньямин Нетаньяху попросту не давал покоя гендиректору компании-производителя Альберту Бурлу, донимая звонками даже ночью. Конечно, это и вопрос цены: Израиль заплатил за препарат значительно дороже ЕС и США (по разным данным, от 23 до 40 евро за дозу вместо 12).

Поставка антиковидных вакцин в Украину идет двумя путями: прямые контракты и по системе COVAX (Глобальная инициатива по ускорению разработки и производства вакцин от коронавируса и обеспечению их равномерного распределения во всем мире). Однако по программе COVAX вакцины начали поступать в Украину 16 апреля вместо обещанного 15 февраля. Кстати, этим направлением занимался главный санитарный врач Виктор Ляшко, которого прочат в главное кресло Минздрава. Большой контракт с производителем вакцины Pfizer/BioNTech Украине удалось подписать 8 февраля только после разговора президента Зеленского с гендиректором этой компании.

К сожалению, срывы поставок антиковидных вакцин происходят во всем мире. Наконец-то компании-производители начинают более активно поставлять свои препараты в нашу страну. 18 мая в рамках COVAX в Украину пришла новая партия из 122 850 доз вакцины Comirnaty от Pfizer/BioNTech. До конца недели ЮНИСЕФ доставит всего 473 850 доз вакцины, а также растворитель для инъекций.

А король-то голый, или Кто примеряет костюм министра здравоохранения

«Максим Владимирович, вас делают стрелочником! Куда делись 64 млрд грн ковидного фонда? Этот вопрос не поднимается. Вас снимут, что бы вы ни говорили», — предсказал нардеп депутатской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Михаил Макаренко на последнем заседании профильного комитета.

Согласно опросу, проведенному социологической группой «Рейтинг» в начале мая, более половины украинцев (55%) считают, что сейчас не нужно менять министра здравоохранения. А 25% респондентов поддерживают назначение нового главы министерства.

По словам нардепа от партии «Слуга народа», замглавы комитета по вопросам здоровья нации Оксаны Дмитриевой, на ее имя пришло множество писем от врачей, из медицинских вузов, пациентских и общественных организаций с просьбой не голосовать за отставку нынешнего министра здравоохранения.

В то же время есть и другое мнение медицинской общественности: Минздрав называют «министерством перекладывания ответственности». Среди основных претензий — отсутствие контроля со стороны министерства за местной властью, чрезмерное доверие к отчетам департаментов здравоохранения, слишком позднее введение протокола для реабилитации постковидных пациентов. Говорят о проваленной системе тестирования на коронавирус, нехватке кислорода и аппаратов ИВЛ, проблемах с получением обещанных 300% за работу в «ковидных» отделениях...

А тем временем «слуги» согласовали трех новых министров. Стало известно, что Минздрав возглавит главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Максим Степанов возглавлял министерство чуть больше года в непростые ковидные времена. Поможет ли очередная перемена мест слагаемых повлиять на сумму и оживить лежащую на ИВЛ украинскую медицину?

Вы помните, когда в начале пандемии, 8 марта, украинская «элита» улетела на отдых за границу, где уже были вспышки COVID-19? И первой привезла коронавирусную инфекцию в Киев. Была надежда, что сложившаяся ситуация станет лакмусовой бумажкой для понимания, что надо вкладываться и развивать медицину в Украине. Похоже, не стала.