Новому главе Минздрава поставят жесткие дедлайны. Фото: Укринформ

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Новый министр здравоохранения должен будет выполнить ту работу, которую не успел сделать уволенный с должности Максим Степанов.

Преемнику Степанова поставят жесткие дедлайны в выполнении задач, которые не были выполнены Минздравом. Их нужно будет выполнить как можно быстрее. Об этом 18 мая сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

Увольнение Степанова глава правительства объяснил тем, что есть много вещей, за которые его можно поблагодарить, но есть и проваленные задачи.

Перед новым министром будут стоять очень четкие задачи и жесткие дедлайны по тем вещам, которые пока не выполнены министерством, но точно должны быть сделаны как можно скорее, — отметил Шмыгаль.



Также премьер-министр прокомментировал увольнение министра развития экономики Игоря Петрашко и министра инфраструктуры Владислава Криклия. Он поблагодарил их «за продуктивную работу в режиме 24/7» и пожелал успехов в дальнейшей карьере.

Напомним, 18 мая премьер-министр Денис Шмыгаль с трибуны Верховной Рады раскритиковал работу Максима Степанова и, по сути, подтвердил, что министр часто предоставлял неверную информацию о вакцинации. Парламент на сегодняшнем внеочередном заседании 292 голосами отправил Степанова в отставку.