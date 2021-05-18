Немецкого предпринимателя задержали за продажу станков России в обход санкций

Немецкого бизнесмена задержали за продажу станков оборонным предприятиям РФ, фото: «Русская пресса»

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В Германии в городе Лейпциге задержали предпринимателя, которого подозревают в продаже российским вооруженным компаниям в 2019 году запрещенных товаров двойного назначения — двух высококачественных станков.

Эти операции были осуществлены без получения разрешения от соответствующих регулирующих органов Германии, сообщает издание Deutsche Welle со ссылкой на опубликованную сегодня, 18 мая, заявление немецкой прокуратуры.

Бизнесмена, в частности, подозревают в действиях «в интересах разведки иностранного государства».

По данным следствия, задержанный занимал руководящую должность в торговой компании в Саксонии. Он поддерживал деловые отношения с компанией в России, чья закупочная деятельность регулируется, в частности, одной из российских спецслужб.

По мнению прокуратуры, в документах о продаже оборудования указывались подставные получатели.

О какой именно компании идет речь, не уточняется.

Эта компания выступала в качестве посредника, в частности, закупая высококачественное станочное оборудование и поставляя оружейным предприятиям в России, — отмечают следователи.

В рабочих и жилых помещениях подозреваемого в Берлине и Лейпциге были проведены обыски.

Европейский запрет на поставки в Россию оружия и оборудования двойного назначения действует с 2014 года.

Источник: Deutsche Welle