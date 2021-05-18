Задержание судьи. Фото: ГБР

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Ракурс

Судью в Донецкой области уличили в мошенничестве — служителя Фемиды задержали сотрудники Государственного бюро расследований.

Оказалось, что судья Донецкого окружного административного суда за деньги обещал содействовать принятию судебного решения в пользу заявителя. Он предложил директору одной из фирм «договориться» в Верховном суде Украины о решении хозяйственного спора в его пользу. Эту «услугу» он оценил в 34 тыс. долл. Об этом 18 мая сообщила пресс-служба ГБР.

Судью задержали при получении им части платы в сумме 30 тыс. долл. Сейчас решается вопрос относительно сообщения служителю Фемиды о подозрении, избрании ему меры пресечения в виде ареста и отстранения от занимаемой должности.

Следователи расследуют это дело по статье мошенничества, совершенного в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 190 УК Украины). Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Напомним, 27 апреля в Киеве задержали сотрудника полиции, который требовал взятку у руководителей ресторанов и кафе за разрешение работать во время локдауна.