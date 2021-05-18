Затримання судді. Фото: ДБР

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Суддю в Донецькій області викрили в шахрайстві — служителя Феміди затримали співробітники Державного бюро розслідувань.

Виявилося, що суддя Донецького окружного адміністративного суду за гроші обіцяв сприяти ухваленню судового рішення на користь заявника. Він запропонував директору однієї з фірм «домовитися» у Верховному Суді України щодо вирішення господарського спору на його користь. Цю «послугу» він оцінив у 34 тис. дол. Про це 18 травня повідомила прес-служба ДБР.

Суддю затримали під час отримання ним частини плати у сумі 30 тис. дол. Наразі вирішується питання щодо повідомлення служителю Феміди про підозру, обрання йому запобіжного заходу у виді арешту та відсторонення від займаної посади.

Слідчі розслідують цю справу за статтею шахрайства, вчиненого у особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 190 КК України). Затриманому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до 8 років.

Нагадаємо, 27 квітня в Києві затримали співробітника поліції, який вимагав хабар у керівників ресторанів та кав’ярень за дозвіл працювати під час локдауну.