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Тріщини в землі у Мексиці, фото: Carlos Juan Semidey
Гігантські тріщини у землі відкрилися в Мексиці (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n154818-gigantski-trischyny-u-zemli-vidkrylysya-v-meksyci-foto-video.htmlРакурс
У Мексиці відкрилися дві гігантські тріщини в землі.
Подія сталася в штаті Халіско 10 травня, повідомляє informator.mx.
Тріщини пошкодили державну магістраль Гвадалахара-Коліма та понад кілометр посівів у муніципалітеті. Втім, шосе, попри роботи з ліквідації наслідків інциденту, залишилося відкритим, автомобілістам рекомендували дотримуватися заходів обережності.
Довжина основної тріщини становить 1,6 км і має глибину 19 м.
За попередніми оцінками, тріщини в землі утворилися в результаті гідрогеологічного руйнування.
Хоча тріщини не в населеному районі, вони перетинають фермерські поля і можуть становити ризик для тих, хто працює в цьому районі, — наголошують чиновники.
Нагадаємо, нещодавно в Мексиці в давній печері майя знайшли таємничі відбитки дитячих рук.
Джерело: informator. mx
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