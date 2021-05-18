Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Тріщини в землі у Мексиці, фото: Carlos Juan Semidey

Гігантські тріщини у землі відкрилися в Мексиці (ФОТО, ВІДЕО)

18 тра 2021, 18:18
999

У Мексиці відкрилися дві гігантські тріщини в землі.

Подія сталася в штаті Халіско 10 травня, повідомляє informator.mx.

Тріщини пошкодили державну магістраль Гвадалахара-Коліма та понад кілометр посівів у муніципалітеті. Втім, шосе, попри роботи з ліквідації наслідків інциденту, залишилося відкритим, автомобілістам рекомендували дотримуватися заходів обережності.

Довжина основної тріщини становить 1,6 км і має глибину 19 м.

За попередніми оцінками, тріщини в землі утворилися в результаті гідрогеологічного руйнування.

Хоча тріщини не в населеному районі, вони перетинають фермерські поля і можуть становити ризик для тих, хто працює в цьому районі, — наголошують чиновники.

Тріщини в землі у Мексиці, фото: ESPECIAL

Тріщини в землі у Мексиці, фото: Carlos Juan Semidey

Тріщини в землі у Мексиці, фото: Carlos Juan Semidey

Тріщини в землі у Мексиці, фото: Carlos Juan Semidey

Тріщини в землі у Мексиці, фото: Carlos Juan Semidey

Тріщини в землі у Мексиці, фото: Carlos Juan Semidey


Нагадаємо, нещодавно в Мексиці в давній печері майя знайшли таємничі відбитки дитячих рук.

Джерело: informator. mx


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів