Тріщини в землі у Мексиці, фото: Carlos Juan Semidey

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У Мексиці відкрилися дві гігантські тріщини в землі.

Подія сталася в штаті Халіско 10 травня, повідомляє informator.mx.

Тріщини пошкодили державну магістраль Гвадалахара-Коліма та понад кілометр посівів у муніципалітеті. Втім, шосе, попри роботи з ліквідації наслідків інциденту, залишилося відкритим, автомобілістам рекомендували дотримуватися заходів обережності.

Довжина основної тріщини становить 1,6 км і має глибину 19 м.

За попередніми оцінками, тріщини в землі утворилися в результаті гідрогеологічного руйнування.

Хоча тріщини не в населеному районі, вони перетинають фермерські поля і можуть становити ризик для тих, хто працює в цьому районі, — наголошують чиновники.

Нагадаємо, нещодавно в Мексиці в давній печері майя знайшли таємничі відбитки дитячих рук.

Джерело: informator. mx