Трещины в земле в Мексике, фото: Carlos Juan Semidey

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Ракурс

В Мексике открылись две гигантские трещины в земле.

Инцидент произошел в штате Халиско 10 мая, сообщает informator.mx.

Трещины повредили государственную магистраль Гвадалахара-Колима и более километра посевов в муниципалитете. Впрочем, шоссе, несмотря на работы по ликвидации последствий инцидента, осталось открытым, автомобилистам рекомендовали соблюдать меры предосторожности.

Длина основной трещины составляет 1,6 км и имеет глубину 19 м.

По предварительным оценкам, трещины в земле образовались в результате гидрогеологического разрушения.

Хотя трещины не в населенном районе, они пересекают фермерские поля и могут представлять риск для тех, кто работает в этом районе, — подчеркивают чиновники.

Напомним, недавно в Мексике в древней пещере майя нашли таинственные отпечатки детских рук.