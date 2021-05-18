Німецького підприємця затримали за продаж верстатів Росії поза санкціями

Німецького бізнесмена затримали за продаж верстатів оборонним підприємствам РФ, фото: «Русская пресса»

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У Німеччині в місті Лейпцигу затримали підприємця, якого підозрюють у продажі російським збройним компаніям у 2019 році заборонених товарів подвійного призначення — двох високоякісних верстатів.

Ці операції було здійснено без отримання дозволу від відповідних регуляторних органів Німеччини, повідомляє видання Deutsche Welle з посиланням на оприлюднену сьогодні, 18 травня, заяву німецької прокуратури.

Бізнесмена, зокрема, підозрюють у діях «в інтересах розвідки іноземної держави».

За даними слідства, затриманий обіймав керівну посаду в торговій компанії в Саксонії. Він підтримував ділові відносини з компанією в Росії, чия закупівельна діяльність регулюється, зокрема, однією з російських спецслужб.

На думку прокуратури, в документах щодо продажу обладнання вказувалися підставні отримувачі.

Про яку саме компанію йдеться, не уточнюється.

Ця компанія виступала як посередник, зокрема, закуповуючи високоякісне верстатне обладнання та поставляючи збройовим підприємствам в Росії, — наголошують слідчі.

У робочих і житлових приміщеннях підозрюваного в Берліні та Лейпцигу були проведені обшуки.

Європейська заборона на постачання до Росії зброї і обладнання подвійного призначення діє з 2014 року.

Джерело: Deutsche Welle