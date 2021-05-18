Новому очільнику МОЗ поставлять жорсткі дедлайни — Шмигальhttps://racurs.ua/ua/n154820-novomu-ochilnyku-moz-postavlyat-jorstki-dedlayny-shmygal.htmlРакурс
Новий міністр охорони здоров’я повинен буде виконати ту роботу, яку не встиг зробити звільнений з посади Максим Степанов.
Наступнику Степанова поставлять жорсткі дедлайни у виконанні завдань, які не були виконані МОЗ. Їх потрібно буде виконати якомога швидше. Про це 18 травня повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.
Звільнення Степанова очільник уряду пояснив тим, що є багато речей, за які його можна подякувати, але є і провалені завдання.
Перед новим міністром стоятимуть дуже чіткі завдання і жорсткі дедлайни щодо тих речей, які поки не виконані міністерством, але точно повинні бути зроблені якомога швидше, — зазначив Шмигаль.
Також прем'єр-міністр прокоментував звільнення міністра розвитку економіки Ігоря Петрашка та міністра інфраструктури Владислава Криклія. Він подякував їм «за продуктивну роботу в режимі 24/7» й побажав успіхів у подальшій кар'єрі.
Нагадаємо, 18 травня прем'єр-міністр Денис Шмигаль з трибуни Верховної Ради розкритикував роботу Максима Степанова і, по суті, підтвердив, що міністр часто надавав неточну інформацію щодо вакцинації. Парламент на сьогоднішньому позачерговому засіданні 292 голосами відправив Степанова у відставку.