Які країни найбільше забруднюють океани пластиком, встановили вчені

Забруднення океанів пластиком. Фото: nat-geo.ru

https://racurs.ua/ua/n154823-yaki-krayiny-naybilshe-zabrudnuut-okeany-plastykom-vstanovyly-vcheni.html

Ракурс

Океани планети Земля стають все дедалі більше забрудненими відходами з пластмаси.

Щорічно в океани потрапляє близько 2,7 млн т пластику. Міжнародна група вчених, проаналізувавши дані, виявила, що до 80% всіх пластмас надходять в океан з міських районів Південно-Східної Азії і Західної Африки через річки. Про це повідомляє ресурс Phys.org.

Науковці виявили, що існує три основні фактори, які сильно впливають на переміщення пластику: погода (вітер з опадами), спосіб використання землі поруч з річкою і її географія і відстань, яку пластик повинен подолати, щоб дістатися до моря.

З’ясувалося, що саме з Філіппін в океани потрапляє найбільше пластику. За 12 місяців у цій державі у 4 тис. 840 річок скидається близько 356 тис. т сміття. На другому місці знаходиться Індія з 126 тис. 513 т сміття на рік, Малайзія з 73 тис. 98 т щороку та Китай з 70 тис. 707 т на рік.

Раніше дослідники вважали, що найбільше пластику в океани потрапляє з маленьких річок у міських районах, а не з широких рік, які можуть розливатися на всю країну. Нове дослідження показало, що річка Пасіг на Філіппінах є найбільшим джерелом океанських пластмас.

Нагадаємо, вчені з Південної Кореї виявили новий вид жука, личинки якого здатні утилізувати відходи з пластику. Жук, який отримав назву Plesiophthophthalmus davidis, мешкає в Центральній Азії. Комаха здатна розкладати полістирол і ця здатність пов’язана з бактеріями роду Серратія, які знаходяться в його кишковій флорі.

Джерело: Phys.org