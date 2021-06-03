Рекордну кількість осіб вакцинували за добу в Україні

В Україні триває вакцинація від коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n155554-rekordnu-kilkist-osib-vakcynuvaly-za-dobu-v-ukrayini.html

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Вакцинація від коронавірусу в Україні розпочалася у другій половині лютого.

Вчора, 2 червня, від коронавірусної хвороби COVID-19 вакцинували 34 тис. 481 людину, повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Це значно більше, ніж вакцинувалося досі, коли за добу відбувалося максимально близько 20 тис. щеплень.

Серед вакцинованих 2 червня:

першу з двох необхідних доз вакцини отримали 28 тис. 899 осіб;

другу дозу (завершили курс вакцинації) — 5 тис. 582 людей.

Зазначається, що 2 червня працювали 342 мобільні бригади і 406 пунктів щеплення.

За весь час кампанії вакцинації в Україні проведено 1 млн 214 тис. 883 щеплення:

першу дозу вакцини отримали 1 млн 76 тис. 793 особи;

другу дозу — 138 тис. 90 осіб (з них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Таким чином, від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено вже 1 млн 76 тис. 795 осіб.

До листа очікування вакцинації від COVID-19 станом на сьогодні, 3 червня, записалися 625 тис. 73 людини.

Нагадаємо, новий міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко наприкінці травня анонсував привілеї для COVID-вакцинованих українців.