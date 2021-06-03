Рекордное количество человек вакцинировали за сутки в Украине

В Украине продолжается вакцинация от коронавируса, фото:

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Ракурс

Вакцинация от коронавируса в Украине началась во второй половине февраля.

Вчера, 2 июня, от коронавирусной болезни COVID-19 вакцинировали 34 тыс. 481 человека, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Это значительно больше, чем вакцинировались до сих пор, когда за сутки проводились максимально около 20 тыс. прививок.

Среди вакцинированных 2 июня:

первую из двух необходимых доз вакцины получили 28 тыс. 899 человек;

вторую дозу (завершили курс вакцинации) — 5 тыс. 582 человек.

Отмечается, что 2 июня работали 342 мобильные бригады и 406 пунктов прививок.

За все время кампании вакцинации в Украине проведены 1 млн 214 тыс. 883 прививки:

первую дозу вакцины получили 1 млн 76 тыс. 793 человека;

вторую дозу — 138 тыс. 90 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Таким образом, с начала прививочной кампании в Украине привиты уже 1 млн 76 тыс. 795 человек.

В лист ожидания вакцинации от COVID-19 на сегодня, 3 июня, записались 625 тыс. 73 человека.

Напомним, новый министр здравоохранения Виктор Ляшко в конце мая анонсировал привилегии для COVID-вакцинированных украинцев.