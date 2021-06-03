Снег в Карпатах. Фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост

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Ракурс

Погода в Карпатах в начале лета не радует — в горах до сих пор лежит снег, а столбики термометров указывают на мороз.

В четверг, 3 июня, на горе Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями, лежит снег. Ветер фиксируется восточный со скоростью 15 м/с. Температура воздуха 1° мороза. Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

Сегодня, 3 июня, в Украине значительно похолодало. По информации украинского Гидрометцентра температура воздуха днем будет колебаться от 15° до 20°. Прохладнее будет в Днепропетровской области — днем 13°-15° выше нуля. Также холодно будет в Херсонской области — 13°-16° выше нуля. Кроме того, синоптики обещают в грозовые дожди в восточных, южных и частично центральных областях.

Напомним, синоптики сообщали, что 3 июня погода в Украине будет формироваться под влиянием циклона, который будет вызывать неустойчивую, дождливую погоду и возможны грозы, в южных, восточных и центральных (кроме Винницкой) областях.