В некоторых регионах Украины 3 июня ожидаются значительные дожди, фото:

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Ракурс

Погода в Украине 3 июня будет формироваться под влиянием циклона, который будет предопределять неустойчивую, дождливую погоду и дождь в южных, восточных и центральных (кроме Винницкой) областях. Ночью в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Харьковской и Луганской областях — значительные дожди (I уровень опасности, желтый).

На остальной территории будет преобладать переменная облачность без существенных осадков. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 3 июня предусматривает переменную облачность без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит +10…+12°, днем — +18…+21°. Ветер северо-восточный, 7--12 м/с, ночью местами порывы 15−18 м/с.

Погода во Львове также будет без существенных осадков, но ночью и утром видимость будут ухудшать слабые туманы. Ночью столбики термометров опустятся до +7…+9°, днем — +17…+19°. В горных районах Львовщины ночью местами возможны заморозки на поверхности почвы 0…- 2°. Ветер северо-восточный, 7−12 м/с.

Погода в Одессе будет с дождями в течение суток, возможны грозы. Термометры ночью покажут +10…+12°, днем — +17…+19°. Ветер северо-восточный, 7−12 м/с.

Погода в Днепре также будет с дождями и возможными грозами в течение суток. Ночью температура воздуха составит +10…+12°, днем — +13…+15°. Ветер северо-восточный, 7−12 м/с.

Погода в Харькове 3 июня будет с дождями в течение суток, возможны грозы. Синоптики прогнозируют температуру воздуха + 11…+13° ночью и +15…+17° днем. Ветер северо-восточный, 7−12 м/с.

Погода на Закарпатье будет без существенных осадков. Ожидается температура воздуха +7…+9° ночью и +18…+20° днем. Ветер северо-восточный, 7−12 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 3 июня будет достаточно спокойной, в течение суток ожидаются небольшие возмущения.