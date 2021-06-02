Тиранозавр – один из самых известных видов динозавров

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Ракурс

Тиранозавр — один из самых известных видов хищных динозавров, в том числе благодаря своим гигантским челюстям с многочисленными острыми зубами. Тиранозавр имел наибольшую силу укуса среди динозавров и одну из самых больших среди всех животных. Его зубы могли прокусить твердую кость.

Уже достаточно много известно о взрослых тираннозаврах, возраст которых составлял 30−40 лет. Ученые из Калифорнийского университета США измерили, какую силу укуса имел 13-летний «подросток», сообщает издание Phys.org.

Это удалось сделать благодаря обнаруженныи костям динозавров, на которых были следы зубов от несовершеннолетнего тираннозавра. Зубы у несовершеннолетних и взрослых тираннозавров несколько отличались:

у несовершеннолетних тираннозавров были овальные в поперечном сечении зубы — больше похожие на ножи, вероятно, чтобы вырезать и разрывать плоть;

взрослые тираннозавры имели зубы с круглыми сечениями — больше похожими на штыри, чтобы измельчать кости.

Ученые изготовили копию зубов 13-летнего тираннозавра и установили их на механическую испытательную раму, которая обычно используется в машиностроении и материаловедении, и попытались расколоть кость коровы.

Исследование показало, что сила укуса молодого тираннозавра составляла до 5 тыс. 641 ньютона — где-то между силой челюсти гиены и крокодила.

Сила укуса взрослого тираннозавра значительно больше — около 35 тыс. ньютонов.

Для сравнения, сила укуса человека является весьма незначительной — всего 300 ньютонов.

Предварительные оценки силы укуса молодых тираннозавров, которые основывались на реконструкции челюстных мышц или математическом уменьшении силы укуса взрослых особей, были значительно меньше — около 4 тыс. ньютонов.

Точное установление этого показателя важно для палеонтологов, поскольку позволяет лучше понять экосистему, в которой жили динозавры.

Если сила укуса достигает почти 6 тыс. ньютонов, это ставит их в несколько иную весовую категорию, — подчеркивают исследователи. — Уточнив наши оценки силы укуса молодых особей, мы сможем более четко определить их место в пищевой сети и подумать о том, что они, возможно, играли роль хищников, отличных от своих больших взрослых родителей.



Напомним, ученые недавно воссоздали ходу тираннозавра.

Источник: Phys.org