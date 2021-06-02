Волкер отреагировал на обвинения в лоббировании «Северного потока-2»

Курт Волкер, фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine

https://racurs.ua/n155545-volker-otreagiroval-na-obvineniya-v-lobbirovanii-severnogo-potoka-2.html

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Курт Волкер, бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины, опроверг сообщения о том, что он теперь якобы занимается лоббированием газопровода «Северный поток-2», призванного соединить Россию и Германию в обход Украины.

По словам Волкера, он был удивлен появлением таких утверждений. Об этом Волкер сегодня, 2 мая, заявил в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

Это не правда. Я не лоббирую «Северный поток-2», и мои взгляды по «Северному потоку-2» достаточно хорошо известны. Я очень откровенно публично высказывался о противодействии проекту, я писал об этом, — подчеркнул Волкер.

Он подтвердил, что лоббированием этого российско-германского газопровода действительно занимается компания BGR, в которой он теперь работает.

Но я не причастен к этому. На самом деле, я не причастен именно потому, что они «вычеркнули меня» в связи с моими взглядами на «Северный поток-2», — подчеркнул он.

По словам Волкера, в BGR лоббированием «Северного потока-2» занимается один человек.

Данные базы Сената США по лоббистах показывают, что в компании BGR лоббированием интересов «Северного потока-2» занимается Волкер Робертс, который ранее работал в комитетах по иностранным делам Палаты представителей Конгресса и Сената, а также был сотрудником Белого дома во времена президентства Рональда Рейгана.

Напомним, бывшая советница главы правления «Нафтогаза» Елена Зеркаль недавно заявила, что Волкер стал лоббистом «Северного потока-2».

Источник: «Інтерфакс-Україна».