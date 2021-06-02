Волкер відреагував на звинувачення у лобіюванні «Північного потоку-2»

Курт Волкер, фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine

https://racurs.ua/ua/n155545-volker-vidreaguvav-na-zvynuvachennya-u-lobiuvanni-pivnichnogo-potoku-2.html

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Курт Волкер, колишній спеціальний представник Державного департаменту США з питань України, спростував повідомлення про те, що він тепер нібито займається лобіюванням газогону «Північний потік-2», покликаного з'єднати Росію та Німеччину в обхід України.

За словами Волкера, він був здивований появі таких тверджень. Про це Волкер сьогодні, 2 травня, заявив в коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

Це не правда. Я не лобіюю «Північний потік-2», і мої погляди по «Північному потоку-2» досить добре відомі. Я дуже відверто публічно висловлювався про протидію проекту, я писав про це, — наголосив Волкер.

Він підтвердив, що лобіюванням цього російсько-німецького газогону дійсно займається компанія BGR, у якій він тепер працює.

Але я не причетний до цього. Насправді, я не причетний саме тому, що вони «викреслили мене» в зв’язку з моїми поглядами на «Північний потік-2», — наголосив він.

За словами Волкера, у BGR лобіюванням «Північного потоку-2» займається одна людина.

Дані бази Сенату США щодо лобістів показують, що у компанії BGR лобіюванням інтересів «Північного потоку-2» займається Волкер Робертс, який раніше працював у Комітетах із закордонних справ Палати представників Конгресу та Сенату, а також був співробітником Білого дому у часи президентства Рональда Рейгана.

Нагадаємо, колишня радниця голови правління «Нафтогазу» Олена Зеркаль нещодавно заявила, що Волкер став лобістом «Північного потоку-2».

Джерело: «Інтерфакс-Україна».