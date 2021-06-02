Аптекам заборонять продавати ліки дітям

Депутати підтримали законопроекти, що регулюють продаж ліків дітям, фото:

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Народні депутати прийняли за основу законопроекти № 5122 і № 5123−1, які регулюють продаж ліків дітям.

Зокрема, автори законопроектів пропонують заборонити реалізацію лікарських засобів дітям до 14 років.

Якщо фармацевт буде сумніватися у віці покупця, він зможе зажадати пред’явити документи, що підтверджують особу.

За порушення даної заборони буде передбачена адміністративна відповідальність.

У разі, якщо в аптеці продадуть ліки без рецепта (якщо продаж передбачений тільки за рецептом) або продадуть будь-які лікарські засоби дітям до 14 років, штраф складе від 102 до 425 грн. Якщо ж протягом року продаж буде здійснено повторно, то розмір штрафу зросте до 425−1190 грн.

Таким чином народні депутати планують боротися з хвилею підліткових самогубств, що прокотилися хвилею по Україні навесні 2021 року.