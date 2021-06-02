Володимир Зеленський подав законопроект про олігархів, фото: «Слово і Діло»

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Ракурс

Законопроект № 5599 «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)», який президент України Володимир Зеленський сьогодні, 2 червня, подав до Верховної Ради, передбачає обмежений термін дії.

Термін дії документа становити 10 років. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

У відомстві запевняють, що цей законопроект буде «першим кроком до ліквідації олігархічної системи в Україні».

На його основі будуть розроблені антитрастові закони, закон про лобізм та інші нормативно-правові акти, що переформатують економічні й суспільні відносини в країні, — зазначається в повідомленні.

Також в Офісі президента стверджують, що законопроект № 5599 не порушує основоположних прав людей, які підпадають під визначення олігарха, а лише визнає коло цих осіб і встановлює правила їхніх взаємовідносин з представниками влади.

Він, зокрема, регламентуватиме зустрічі та інші взаємовідносини представників органів влади з особами, які володіють значними активами, — зазначають у відомстві.

Нагадаємо, текст законопроекту про олігархів наразі відсутній на сайті Верховної Ради. За інформацією ЗМІ, законопроект передбачає, що присвоювати особи статус «олігарха» планують шляхом ухвалення відповідного рішення Радою національної безпеки та оборони України.