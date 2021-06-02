Владимир Зеленский подал законопроект об олигархах, фото: «Слово и Дело»

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Законопроект № 5599 «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)», который президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 2 июня, подал в Верховную Раду, предусматривает ограниченный срок действия.

Срок действия документа составлять 10 лет. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В ведомстве уверяют, что этот законопроект будет «первым шагом к ликвидации олигархической системы в Украине».

На его основе будут разработаны антитрастовые законы, закон о лоббизме и другие нормативно-правовые акты, которые переформатируют экономические и общественные отношения в стране, — отмечается в сообщении.

Также в Офисе президента утверждают, что законопроект № 5599 не затрагивает основных прав людей, подпадающих под определение олигарха, а лишь признает круг этих лиц и устанавливает правила их взаимоотношений с представителями власти.

Он, в частности, будет регламентировать встречи и другие взаимоотношения представителей органов власти с лицами, обладающими значительными активами, — отмечают в ведомстве.

Напомним, текст законопроекта об олигархах в настоящее время отсутствует на сайте Верховной Рады. По информации СМИ, законопроект предусматривает, что присваивать лицу статус «олигарха» планируют путем принятия соответствующего решения Советом национальной безопасности и обороны Украины.