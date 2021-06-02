Зеленский созывает СНБО на 4 июня — рассмотрят восемь вопросов

Во время заседания СНБО, фото: Офис президента

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Владимир Зеленский, президент Украины, созывает на 4 июня заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Во время этого заседания, согласно утвержденной Зеленским по представлению секретаря СНБО Алексея Данилова повестке дня, планируют рассмотреть восемь вопросов. Об этом сегодня, 2 июня, сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что на заседании, в частности, планируют обсудить вопросы углубления сотрудничества с НАТО, а также заслушать отчеты о выполнении решений СНБО.

Напомним, по информации СМИ, в представленном 2 июня в Верховной Раде президентском законопроекте № 5599 «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)», присваивать лицу статус «олигарха» предлагают путем принятия соответствующего решения СНБО.