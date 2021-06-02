Зеленський скликає РНБО на 4 червня — розглянуть вісім питань

Під час засідання РНБО, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n155542-zelenskyy-sklykaie-rnbo-na-4-chervnya-rozglyanut-visim-pytan.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, скликає на 4 червня засідання Ради національної безпеки та оборони (РНБО).

Під час цього засідання, згідно із затвердженим Зеленським за поданням секретаря РНБО Олексія Данілова порядком денним, планують розглянути вісім питань. Про це сьогодні, 2 червня, повідомила прес-служба відомства.

Зазначається, що на засіданні, зокрема, планують обговорити питання щодо поглиблення співробітництва з НАТО, а також заслухати звіти щодо виконання рішень РНБО.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, у поданому 2 червня до Верховної Ради президентському законопроекті № 5599 «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)», присвоювати особи статус «олігарха» пропонують шляхом ухвалення відповідного рішення РНБО.