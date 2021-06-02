Основну «фішку» законопроекту про олігархів назвав нардеп

Володимир Зеленський подав законопроект про олігархів, фото: Юридична клініка НЮУ ім. Ярослава Мудрого

https://racurs.ua/ua/n155541-osnovnu-fishku-zakonoproektu-pro-oligarhiv-nazvav-nardep.html

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Народний депутат з фракції «Голос» Ярослав Железняк розповів, як у поданому сьогодні, 2 червня, президентському законопроекті «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» визначатимуть, хто є олігархом.

За словами нардепа, особу визнаватимуть олігархом за рішенням Ради національної безпеки та оборони (РНБО). Про це Железняк повідомив у своєму Teelgram-каналі, посилаючись на інформовані джерела.

Головна фішка закону про «олігархів»: держава визнає олігарха «олігархом» за рішенням … РНБО, — зазначив депутат.

Також про це повідомляє видання LB.UA з посиланням на власні джерела.

Рішення про визнання особи такою, яка має значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархом), приймається Радою національної безпеки і оборони України, — цитує видання текст законопроекту.



Нагадаємо, так званий законопроект про олігархів президент України Володимир Зеленський подав 2 червня як невідкладний. Текст законопроекту на сайті Верховної Ради наразі відсутній.

Джерело: LB.UA, Ярослав Железняк