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Володимир Зеленський подав законопроект про олігархів, фото: Юридична клініка НЮУ ім. Ярослава Мудрого

Основну «фішку» законопроекту про олігархів назвав нардеп

2 чер 2021, 19:38
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Народний депутат з фракції «Голос» Ярослав Железняк розповів, як у поданому сьогодні, 2 червня, президентському законопроекті «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» визначатимуть, хто є олігархом.

За словами нардепа, особу визнаватимуть олігархом за рішенням Ради національної безпеки та оборони (РНБО). Про це Железняк повідомив у своєму Teelgram-каналі, посилаючись на інформовані джерела.

Головна фішка закону про «олігархів»: держава визнає олігарха «олігархом» за рішенням … РНБО, — зазначив депутат.

Також про це повідомляє видання LB.UA з посиланням на власні джерела.

Рішення про визнання особи такою, яка має значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархом), приймається Радою національної безпеки і оборони України, — цитує видання текст законопроекту.


Нагадаємо, так званий законопроект про олігархів президент України Володимир Зеленський подав 2 червня як невідкладний. Текст законопроекту на сайті Верховної Ради наразі відсутній.

Джерело: LB.UA, Ярослав Железняк


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