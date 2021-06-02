Російські танки, фото: РІА «Новости»

https://racurs.ua/ua/n155540-rosiyski-tanky-vyydut-na-kordon-bilorusi-ta-polschi-centr-doslidjen-armiyi.html

Ракурс

Росія вже давно поставляє озброєння в Білорусь, армія якої фактично є частиною Західного військового округу РФ.

Заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь заявив про це в ефірі телеканалу «Україна 24».

Самусь зазначив, що з часу створення у 1997 році союзної держави Росії та Білорусі РФ регулярно перекидала озброєння та відпрацьовувала завдання разом зі збройними силами Білорусі.

Наш центр завжди говорив про те, що можна вважати, що збройні сили Білорусі — це перший ешелон Західного військового округу збройних сил Російської Федерації, — наголосив експерт.

Також Самусь прокоментував слова самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, який на нараді 1 червня заявив, що Росія поставить Білорусі озброєння. Лукашенко тоді не конкретизував, про яке саме озброєння йдеться.

За словами Самуся, йдеться передусім про авіацію та ракетні війська, а також сили спеціальних операцій і розвідку — компоненти швидкого реагування, які швидко наростять західний напрямок для збройних сил РФ.

А потім вже Перша танкова армія, яка нині базується під Москвою, через два дні вона фактично стоятиме на кордоні Білорусі та Польщі, — зазначив Самусь.

Джерело: «Україна 24»