Российские танки, фото: РИА «Новости»

https://racurs.ua/n155540-rossiyskie-tanki-vyydut-na-granicu-belarusi-i-polshi-centr-issledovaniy-armii.html

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Россия уже давно поставляет вооружение в Беларусь, армия которой фактически является частью Западного военного округа РФ.

Заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь заявил об этом в эфире телеканала «Украина 24».

Самусь отметил, что со времени создания в 1997 году союзного государства России и Беларуси РФ регулярно перекидывала вооружения и отрабатывала задачи вместе с вооруженными силами Беларуси.

Наш центр всегда говорил о том, что можно считать, что вооруженные силы Беларуси — это первый эшелон Западного военного округа вооруженных сил Российской Федерации, — отметил эксперт.

Также Самусь прокомментировал слова самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, который на совещании 1 июня заявил, что Россия поставит Беларуси вооружение. Лукашенко тогда не конкретизировал, о каком именно вооружении идет речь.

По словам Самуся, речь идет прежде всего об авиации и ракетных войсках, а также силах специальных операций и разведке — компонентах быстрого реагирования, которые быстро нарастят западное направление для вооруженных сил РФ.

А потом уже Первая танковая армия, которая сейчас базируется под Москвой, через два дня она фактически будет стоять на границе Беларуси и Польши, — отметил Самусь.

Джерело: «Україна 24»