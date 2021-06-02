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Российские танки, фото: РИА «Новости»

Российские танки выйдут на границу Беларуси и Польши — Центр исследований армии

2 июн 2021, 18:59
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Россия уже давно поставляет вооружение в Беларусь, армия которой фактически является частью Западного военного округа РФ.

Заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь заявил об этом в эфире телеканала «Украина 24».

Самусь отметил, что со времени создания в 1997 году союзного государства России и Беларуси РФ регулярно перекидывала вооружения и отрабатывала задачи вместе с вооруженными силами Беларуси.

Наш центр всегда говорил о том, что можно считать, что вооруженные силы Беларуси — это первый эшелон Западного военного округа вооруженных сил Российской Федерации, — отметил эксперт.

Также Самусь прокомментировал слова самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, который на совещании 1 июня заявил, что Россия поставит Беларуси вооружение. Лукашенко тогда не конкретизировал, о каком именно вооружении идет речь.

По словам Самуся, речь идет прежде всего об авиации и ракетных войсках, а также силах специальных операций и разведке — компонентах быстрого реагирования, которые быстро нарастят западное направление для вооруженных сил РФ.


А потом уже Первая танковая армия, которая сейчас базируется под Москвой, через два дня она фактически будет стоять на границе Беларуси и Польши, — отметил Самусь.

Джерело: «Україна 24»


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