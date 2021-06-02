Закон об олигархах внес в Раду Зеленский

Владимир Зеленский, фото: Михаил Палинчак

https://racurs.ua/n155539-zakon-ob-oligarhah-vnes-v-radu-zelenskiy.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, сегодня, 2 июня, внес в Верховную Раду проект закона «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)».

В настоящее время законопроект находится на рассмотрении руководства парламента. Об этом сообщается на странице законопроекта на сайте Рады.

Законопроект подан как неотложный.

Текст законопроекта в настоящее время отсутствует.

Напомним, в конце мая украинские СМИ опубликовали «слитый» текст законопроекта об олигархах. В Офисе президента в ответ заявили, что этот текст является ничем большим чем «чьими-то фантазиями» и добавили, что финальный вариант документа может измениться после всех этапов законодательной работы.