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Ракурс
Владимир Зеленский, фото: Михаил Палинчак

Закон об олигархах внес в Раду Зеленский

2 июн 2021, 18:21
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Владимир Зеленский, президент Украины, сегодня, 2 июня, внес в Верховную Раду проект закона «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)».

В настоящее время законопроект находится на рассмотрении руководства парламента. Об этом сообщается на странице законопроекта на сайте Рады.

Законопроект подан как неотложный.


Текст законопроекта в настоящее время отсутствует.

Напомним, в конце мая украинские СМИ опубликовали «слитый» текст законопроекта об олигархах. В Офисе президента в ответ заявили, что этот текст является ничем большим чем «чьими-то фантазиями» и добавили, что финальный вариант документа может измениться после всех этапов законодательной работы.

Источник: Ракурс


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