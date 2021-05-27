Закон об олигархах антикоррупционеры назвали «популистским пшиком»

https://racurs.ua/n155242-zakon-ob-oligarhah-antikorrupcionery-nazvali-populistskim-pshikom.html

Ракурс

Законопроект «Об олигархах», по мнению журналистов, не решает вопроса «преодоления конфликта интересов, вызванного слиянием политиков, медиа и большого бизнеса». Такое мнение высказала редакция «Зеркала недели» и антикоррупционеры после прочтения текста проекта закона.

Издание со ссылкой на Минюст отмечает, что олигарх — это человек, который одновременно:

участвует в политической жизни; оказывает значительное влияние на средства массовой информации; осуществляет контроль за значительной по объему хозяйственной деятельностью.

Под участием в политической жизни имеется в виду: занятие высокой должности в госаппарате (от президента до руководителя любого центрального органа исполнительной власти), связанность с топ-чиновниками, финансирование или непосредственно руководство партией или просто контроль над СМИ, которое «распространяет информацию политического характера «.

То есть, по логике законопроекта, если бизнесмен является владельцем СМИ, которое делает политические новости, он попадает «на крючок», потому что сразу отвечает двум критериям — «политика» и «СМИ» из трех нужных. Остается «бизнес» для прямого попадания под действие этого законопроекта.

В свою очередь под критерий «бизнес» попадают: конечные бенефициары естественных монополий, монополисты (50% в течение года подряд) товарных рынков или просто владельцы или бенефициары активов стоимостью более миллиона прожиточных минимумов (сейчас это 2,27 млрд грн, или 84 млн долл.). Отметим, что большинство крупных украинских медиа принадлежат людям из топ-100 Форбс.

Если коротко — пшик. Что не удивительно. Как можно ожидать серьезной войны с олигархами, если президентская Венедиктова (генпрокурор — ред.) их постоянно отмазывает. Я до последнего надеялся, что там будет, например, усиление полномочий и независимости Антимонопольного комитета Украины. В паре с судебной реформой — это был бы смертельный удар по олигархам. А так — популистский пшик, — отметил председатель правления в «Центре противодействия коррупции» Виталий Шабунин.



Издание отмечает, что президенту Владимиру Зеленскому не хватает медиаресурса. Поэтому, по мнению СМИ, и возникла потребность в этом законопроекте, так как для борьбы с олигархами достаточно работы правоохранительной и регуляторной систем в рамках действующего законодательства.