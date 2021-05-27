Банду грабителей фур задержали в Одесской области. Фото: НПУ

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Группу разбойников, которые на автодорогах нападали на дальнобойщиков, задержали в Одесской области.

В состав банды входили жители Одесской области, жертвами злоумышленников становились водители большегрузных автомобилей. Кроме того, бандиты в ближайшее время планировали организовать на трассе очередную засаду. Они планировали ограбить водителя фуры, который следовал из Одессы в Запорожскую область и имел при себе 370 тыс. грн. Об этом сообщила пресс-служба Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

Следователи установили, что злоумышленники тщательно готовились к преступлению — провели визуальную слежку за автопредприятием, откуда следовал выбранный ими объект. На автозаправке они незаметно порезали шины на грузовике, и дождавшись, когда фура остановится, напали на водителя.

Злоумышленников правоохранителям удалось задержать «на горячем». У грабителей изъяли нож, газовый баллончик, стяжки и балаклавы. Бандитам объявили о подозрении по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины, им грозит от семи до 10 лет тюрьмы с конфискацией.

Напомним, в марте полицейские разоблачили во Львовской области и задержали банду грабителей. На протяжении 2020−2021 годов банда терроризировала жителей Западной Украины — нападали и грабили людей, которые занимались валютными операциями. Все подозреваемые были профессиональными спортсменами по боксу и борьбе, а лидером банды был чемпион мира по кикбоксингу.