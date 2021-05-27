Банду грабіжників фур затримали на Одещині. Фото: НПУ

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Групу розбійників, котрі на автошляхах нападали на далекобійників, затримали в Одеській області.

До складу банди входили мешканці Одеської області, жертвами зловмисників ставали водії великовантажних автомобілів. Крім того, бандити найближчим часом планували організувати на трасі чергову засідку. Вони планували пограбувати водія фури, який слідував з Одеси в Запорізьку область і мав при собі 370 тис. грн. Про це повідомила прес-служба Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Слідчі встановили, що зловмисники ретельно готувалися до злочину — провели візуальне стеження за автопідприємством, звідки слідував обраний ними об'єкт. На автозаправці вони непомітно порізали шини на вантажівці, й дочекавшись, коли фура зупиниться, напали на водія.

Зловмисників правоохоронцям вдалося затримати «на гарячому». У грабіжників вилучили ніж, газовий балончик, стяжки та балаклави. Бандитам оголосили про підозру за ч. 2 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України, їм загрожує від семи до 10 років тюрми з конфіскацією.

Нагадаємо, у березні поліцейські викрили у Львівській області та затримали банду грабіжників. Упродовж 2020−2021 років банда тероризувала жителів західної України — нападали та грабували людей, які займалися валютними операціями. Усі підозрювані були професійними спортсменами з боксу та боротьби, а лідером банди був чемпіон світу з кікбоксингу.