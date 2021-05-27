РФ знову стягує війська до кордону – Кремль назвав причину. Фото: УП

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Агресія Росії біля українських кордонів лише збільшується нібито через «недружню політику» України.

Таке пояснення дав перший заступник голови ФСБ РФ, керівник Прикордонної служби Володимир Кулішов в інтерв’ю РІА «Новости».

З огляду на динаміку розвитку обстановки на цьому напрямку, а також недружні дії української сторони щодо Росії, нами вживаються адекватні заходи зі зміцнення і збільшення щільності охорони державного кордону, а також планового нарощування його технічного оснащення, — заявив він.

Кулішов зазначив, що російські прикордонники оснащені всім необхідним для несення служби з охорони кордону, у тому числі «в разі загострення ситуації». Також за його словами, Україна фактично перестала робити рів на кордоні з Росією.

Минулого року українською стороною активних будівельних робіт не проводилося, що, найімовірніше, пов’язане з недостатнім фінансуванням проекту, — сказав Кулішов.

Як відомо, у квітні РФ почала стягувати війська до кордонів України. Такі дії Росії засудили США, країни ЄС, а також НАТО.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Росія вивела лише кілька тисяч військовослужбовців від кордону з Україною, натомість на різних ділянках залишається ще приблизно 80 тис. військових. Це найбільша кількість сил, яку Росія накопичила там із моменту анексії Криму у 2014 році.

Джерело: РІА «Новости»