РФ снова стягивает войска к границе – Кремль назвал причину. Фото: УП

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Агрессия России возле украинских границ только увеличивается якобы из-за «недружественной политики» Украины.

Такое объяснение дал первый замглавы ФСБ РФ, руководитель Пограничной службы Владимир Кулишов в интервью РИА «Новости».

Учитывая динамику развития обстановки на данном направлении, а также недружественные действия украинской стороны в отношении Российской Федерации, нами принимаются адекватные меры по укреплению и увеличению плотности охраны государственной границы, а также плановому наращиванию ее технического оснащения, — заявил он.

Кулишов отметил, что российские пограничники оснащены всем необходимым для несения службы по охране границы, в том числе «в случае обострения ситуации». Также он заявил, что Украина фактически перестала делать ров на границе с Россией.

В прошлом году украинской стороной активных строительных работ не проводилось, что, по всей видимости, связано с недостаточным финансированием проекта, — сказал Кулишов.

Как известно, в апреле РФ начала стягивать войска к границам Украины. Такие действия России осудили США, страны ЕС, а также НАТО.

Напомним, ранее мы сообщали, что Россия отвадила лишь несколько тысяч военнослужащих от границы с Украиной, но на разных участках остается еще примерно 80 тыс. военнослужащих. Это наибольшее количество сил, которое Россия накопила там с момента аннексии Крыма в 2014 году.

Источник: РИА «Новости»