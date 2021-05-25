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Ракурс
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото: EPA

Россия оставила возле границ Украины десятки тысяч военных — Столтенберг

25 мая 2021, 13:29
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Десятки тысяч военнослужащих Вооруженных сил России остаются возле украинских границ.

Российская Федерация отвела лишь часть военных от границ Украины. При этом на границе остается большое количество техники и вооружения, которые РФ стянула под предлогом учений. Об этом 25 мая заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьером Эстонии Кеей Каллас, сообщается на сайте Североатлантического альянса.


По словам генсека, Россия также агрессивно себя ведет в Черном море, потому что ограничивает свободу навигации. Столтенберг заверил, что НАТО продолжит проявлять бдительность, укреплять оборону и средства сдерживания, а также поддерживать партнеров альянса.

Напомним, The New York Times сообщала, что Россия отвела лишь несколько тысяч военнослужащих от границы с Украиной, однако на разных участках остается еще примерно 80 тыс. военных.

Источник: Ракурс


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