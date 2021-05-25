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Ракурс
В акватории Черного моря прошли антитеррористические учения, фото: СБУ

Масштабные учения в акватории Черного моря провела СБУ (ФОТО, ВИДЕО)

25 мая 2021, 13:25
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Масштабные антитеррористические учения в акватории Черного моря провела Служба безопасности Украины (СБУ).

Учения прошли в Одесской области, сообщает пресс-центр СБУ.

По легенде учений:

  • несколько диверсионных групп пытались осуществить теракты на территории Одесского припортового завода и морского порта Южный;
  • еще одна группа вооруженных «террористов» захватила грузовое судно, взяв экипаж в заложники и выдвинув требования.

В рамках учений поэтапно отрабатывался комплекс совместных действий для выявления и локализации злоумышленников, освобождение заложников и ликвидации потенциальных последствий чрезвычайных ситуаций.

Отмечается, что учения проходили в максимально приближенных к реальным условиях, в частности ночью и при сложной погоде.

В них принимали участие подразделения СБУ, Госпогранслужбы, Нацполиции, ГСЧС, ВСУ, Нацгвардии, Морской поисково-спасательной службы, Администрации морских портов Украины и Одесского припортового завода, а также представители органов местной власти.

В акватории Черного моря прошли антитеррористические учения, фото: СБУ


Напомним, недавно СБУ провела антитеррористические учения в Ровно, в рамках которых отрабатывалось освобождение заложников, захваченных «террористами» в здании облгосадминистрации.

Источник: Ракурс


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